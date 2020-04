REGIONE – Il Gores ha comunicato questa mattina che su 1227 campioni analizzati nelle ultime 24 i positivi sono 35. Un dato che si aggira intorno dunque al 3% dei test effettuati e in discesa rispetto alla giornata di ieri in cui si era registraao una lieve ripresa dei contagi. La curva resta stabile, in totale il numero dei positivi dall’inizio dell’epidemia è di 6210 nelle Marche.