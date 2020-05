Gores, 7 i decessi registrati oggi nelle Marche

REGIONE – Sono 7 le vittime di oggi del coronavirus. Lo comunica il bollettino del Gores che, nelle ultime 24 ore, ha registrato decessi negli ospedali di Marche Nord, Torrette, San Benedetto, Camerino e Senigallia: uomini e donne d’età compresi tra i 77 e i 98 anni, tutti con patologie pregresse aggravate dal contagio del virus.

Con il dato di oggi sale a 943 i decessi avvenuti nelle Marche dall’inizio dell’epidemia.

In calo il numero dei ricoveri negli ospedali marchigiani: 43 sono i pazienti delle terapie intensive, 114 quelli in area semi intensiva, 219 i non intensivi. Sale il numero dei guariti e dimessi, 2237.

Al Carlo Urbani di Jesi, invece, i ricoveri sono aumentati di due unità: tre (invece di due) sono nelle terapie intensive, 17 (e non più 16) nel reparto covid.