Gores, oltre 1000 tamponi effettuati: 127 i positivi

REGIONE – Sono 1090 i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. 127 i positivi, confermando il calo dei contagi da alcuni giorni in atto nelle Marche.

«Notizie – sono le parole di Luca Ceriscioli – che in qualche modo ci inducono a sperare per il bene. Chiedo ai marchigiani di non mollare, di essere ancora uniti in questa lotta al virus che vogliamo e sappiamo combattere tutti insieme. Non abbassare la guardia è ancora necessario, anzi proprio in questa fase è più che mai indispensabile».

Nel report Coronavirus Marche odierno del Gores i dimessi/guariti salgono a 1291 e sono 118 i ricoveri in terapia intensiva.