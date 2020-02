Governo e Regioni ancora in riunione. Emerge la novità di linee guida per province

ROMA – Siamo in attesa di informazioni da Roma e da Ancona. Governo, Presidenti di regione e staff tecnico del Ministero della salute sono in riunione congiunta per coordinare le azioni al fine di fronteggiare al meglio l’emergenza Coronavirus. Il presidente Ceriscioli, in una pausa, parla di linee guida diverse, su base provinciale.

Rimini, test eseguito su un uomo, il responso a breve. Se positivo, viste le nuove linee dichiarate da Ceriscioli, importanti limitazioni potrebbero riguardare la provincia di Pesaro-Urbino.

Intanto la Presidenza del Consiglio smentisce le notizie che stanno circolando in queste ore su una presunta chiusura, per decisione del Presidente Conte, di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Le decisioni e le misure adottate dal governo vengono comunicate esclusivamente attraverso i canali e le fonti ufficiali, alle quali si prega di far riferimento