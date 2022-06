Grassetti (FDI):  «Ballottaggio, i miei elettori sceglieranno in libera coscienza» | Password Magazine

JESI – «Per Fratelli d’Italia a Jesi, 1927 voti al candidato sindaco (11,56%) e 1673 (11,18 %) alla lista è un buon risultato, considerando che erano in campo autentiche corazzate che appoggiavano gli altri». Così Antonio Grassetti, candidato per FDI, commenta sui social il risultato alle urne:

«Ora Fratelli d’Italia avrà rappresentanti in Comune e troveremo spazio per proporre le nostre buone idee.

Desidero ringraziare quanti hanno creduto in noi e particolarmente in me (e sono tanti).

Il mio particolare ringraziamento va però ai 30 leoni che si sono battuti senza pausa, soli contro tutti, in questa impegnativa campagna elettorale, che però ha plasmato il gruppo, creando spirito di corpo, che nel tempo (posso facilmente e fieramente affermarlo), si è trasformato in amicizia». Ora Grassetti guarda al futuro e, in primis, al ballottaggio tra i due candidati Lorenzo Fiordelmondo (centrosinistra) e Marasca (liste civiche): «Certamente non finisce qui, perché abbiamo gettato le basi per un lavoro importante sul nostro amato territorio.

Ora, visto il risultato che secondo gli esperti mi rende “ago della bilancia” tra i due “finalisti”, tutti vogliono sapere quale sarà la mia posizione.

Poiché però non ho il telecomando per condizionare le libere coscienze dei miei elettori, credo ne offenderei la dignità se pretendessi di indirizzarli.

Certo, sommessamente credo che chi ha espresso consensi in mio favore non voterà per la sinistra.

Durante un recente confronto televisivo, a precisa domanda, risposi che se fossi stato tra i due candidati al ballottaggio, avrei chiesto di votare per il migliore, in caso contrario avrei consigliato di scegliere il meno peggio. Quindi questo è il mio consiglio. L’invito più importante, questo sì, è quello di andare a votare, per non lasciare che altri decidano anche per noi».