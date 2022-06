Grassetti (FDI): «Ecco la nostra posizione su ballottaggio». Fiordelmondo e Marasca replicano | Password Magazine

no all’abisso della morte; sì all’universalità della Croce; no alla violenza dell’islamismo; sì ai confini sicuri; no all’immigrazione di massa; sì al lavoro della nostra gente; no alla grande finanza internazionale; sì alla sovranità dei popoli; no ai burocrati di Bruxelles; sì alla nostra civiltà; no a chi la vuole distruggere.

Pensate valga la pena di andare a votare per evitare che salgano al potere quelle forze tanto distanti da noi?

L’astensione tifa e vota per gli avversari. Coraggio, dobbiamo resistere!!!!».