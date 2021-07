Grave infortunio sul lavoro, giovane operaio a Torrette | Password Magazine

VALLESINA – Grave infortunio sul lavoro stamani in un’azienda di gomme della Vallesina. Un operaio di 25 anni, per cause in corso di accertamento, è finito con la mano dentro un mescolatore, riportando serie lesioni all’arto. Se non fosse scattato subito il sistema di sicurezza del macchinario, l’operaio sarebbe andato incontro al peggio. Il giovane, assunto da circa un mese, è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi e dall’automedica e trasportato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette per trauma da schiacciamento. Le condizioni sono gravi, si rischia l’amputazione.

Notizia in aggiornamento