Grazie a Fileni e a Diletta Odv sostegno ai giovani e ai senza fissa dimora | Password Magazine

JESI – Un occhio al mondo giovanile, un altro ai senza fissa dimora, due realtà che, per problematiche completamente diverse, hanno comunque sofferto non poco sotto il profilo psicologico e sociale in questo periodo di pandemia. A loro è indirizzato un contributo frutto della generosità della ditta Fileni da una parte e dell’associazione di volontariato Diletta OdV di Castelplanio dall’altra.

Grazie al sostegno dell’azienda agroalimentare saranno effettuati due interventi: il primo è il rifacimento della pavimentazione della palestra Carbonari, con l’obiettivo di ampliare la funzionalità della stessa aprendola all’utilizzo da parte delle scuole e di società sportive in aggiunta a quelle che ne fanno ordinariamente richiesta; il secondo è uno studio sulla presenza di gruppi informali costituiti da adolescenti e preadolescenti per una mappatura dei punti di aggregazione in città e un’analisi dei bisogni dei ragazzi coinvolti.

Con il contributo dell’associazione di volontariato Diletta OdV, invece, saranno acquistati alcuni beni di prima necessità, a partire da biancheria ed abbigliamento, destinati agli utenti della Casa delle Genti, gestita dall’Asp Ambito 9, destinata all’accoglienza temporanea di persone senza fissa dimora.

Nel dare disposizione agli uffici di predisporre i relativi atti, la Giunta comunale ha desiderato esprimere i sensi di profonda gratitudine per il generoso contributo ricevuto, sottolineando l’importanza della vicinanza del territorio alle attività rivolte ai soggetti che maggiormente stanno subendo le conseguenze economiche ma anche psicologiche e sociali legate alla pandemia.