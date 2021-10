Green pass, lavoratori in protesta ad Ancona | Password Magazine

ANCONA – Due le manifestazioni oggi ad Ancona contro il green pass, nel primo giorno di obbligo del certificato verde sul luogo di lavoro. Un presidio di protesta in piazza del Papa, davanti alla Prefettura, promossa tra gli altri dai docenti contro il Green pass e da altre sigle.

L’altra invece si è svolta al porto di Ancona (foto in primo piano), animata soprattutto dai lavoratori portuali ma anche lavoratori di diverse categorie, dagli oss ai metalmeccanici che si sono radunati in via Mattei con tanto di striscioni, cartelloni e cori che inneggiavano al “lavoro” e alla libertà di scelta. Già dalle 6 del mattino, circa 50 dipendenti di Fincantieri (su 600 totali) e alcuni operai del cantiere Crn si sono radunati davanti ai tornelli a braccia incrociate. Intorno alle 9, un camionista ha anche bloccato il traffico in entrata al porto sbarrando la strada con il proprio mezzo. Sul luogo polizia e guardia di finanza in assetto antisommossa.