Green pass nei luoghi di lavoro, controlli dei carabinieri a Serra de' Conti | Password Magazine

SERRA DE’ CONTI – Green pass nei luoghi di lavoro, scattano i controlli dei carabinieri nel Comune di Serra de’ Conti. Molte le aziende, gli enti pubblici e le strutture sanitarie che, nella mattinata odierna, sono state ispezionate dai militari della Compagnia Carabinieri di Jesi, su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, per constatare il rispetto delle misure governative in materia di Covid-19. Un’attività di controllo massiccia che non solo ha riguardato la verifica dei Green pass ma anche il sistema di gestione e organizzazione dei controlli da parte dei datori di lavoro. Nel complesso, nel comune di Serra de’ Conti, sono stati controllati 11 dei suddetti obiettivi e 41 persone. Gli 8 carabinieri, su 4 pattuglie, non hanno riscontrato anomalie ed accertato una corretta gestione dell’attività di controllo da parte dei responsabili.

Sono previsti ulteriori controlli simili ad aziende, enti pubblici e strutture sanitarie da parte della Compagnia Carabinieri di Jesi sui comuni della Vallesina.