Green pass, obbligo dal 6 agosto: «Necessario per non chiudere le attività produttive» | Password Magazine

«Il green pass non è un arbitrio ma una condizione per non chiudere le attività produttive»: lo ha detto il premier Mario Draghi, annunciando il via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto legge Covid.

«Senza vaccinazione – ha insistito – si deve chiudere tutto di nuovo -. Gli italiani si vaccinino, devono proteggere se stessi e le loro famiglie». «La variante Delta è minacciosa, si espande più rapidamente di altre – aggiunge Draghi -. L’economia italiana va bene, si sta riprendendo e l’Italia cresce a un ritmo anche superiore a quello di altri Paesi europei. Ma dobbiamo agire sul fronte del covid affinché continui a esserlo».

Il Green pass entrerà in vigore dal 6 agosto e servirà anche per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti.

Il certificato verde non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso.

Arriva anche l’obbligo di Green pass per mostre, musei, cinema e teatri, per assistere a spettacoli aperti al pubblico, concerti, eventi e competizioni sportive. Il certificato occorrerà anche per frequentare centri culturali, sociali e ricreativi. Sarà obbligatorio anche per le palestre e piscine, parchi tematici, fiere, sagre, convegni e congressi. Dovrà essere esibito per feste e ricevimenti, partecipare a concorsi pubblici, frequentare sale gioco.

Le discoteche resteranno chiuse.

Il green pass, che può essere esibito in forma cartacea o digitale: attesta di aver fatto almeno una somministrazione di vaccino; in alternativa, di essere risultato negativo a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore; oppure di essere guariti dal covid negli ultimi 6 mesi.