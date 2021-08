Primi giorni di green pass: la parola ai ristoratori jesini | Password Magazine

JESI – È stato introdotto lo scorso venerdì 6 agosto l’obbligo della certificazione verde Covid-19 che consente di accedere ad eventi e strutture a rischio assembramento come ristoranti al chiuso, palestre, piscine, ma anche cinema, teatri e stadi, in virtù del decreto legge 105/2021.

Divergenti le posizioni di gestori e titolari di attività del territorio jesino, soprattutto sulla base delle possibilità e dei limiti posti dai singoli esercizi.

Tra i ristoratori c’è accordo sull’importanza dell’introduzione del green pass, ma non tutti si mostrano favorevoli a come sia stata gestita concretamente la questione. Dubbi e perplessità sorgono in special modo in chi non dispone nel proprio locale di sedute esterne libere da certificato verde, tuttavia non si riscontrano attività “dissidenti”.

Queste le prime osservazioni di Giuliana, co-titolare del ristorante pizzeria Pepito di Jesi: «Non abbiamo ancora molto da segnalare sui controlli del green pass. Avendo a disposizione lo spazio esterno i clienti preferiscono mangiare fuori. D’altronde la stagione estiva ancora lo permette. Il lavoro prosegue senza impedimenti».

Sulla stessa linea d’onda il personale di sala del Mezzometro: «Per fortuna abbiamo 100 coperti esternamente e riusciamo a gestire la maggior parte dei clienti fuori dal locale. Il più delle volte proprio chi non ha il green pass ci chiede direttamente di mangiare all’esterno. Chi invece ha già la certificazione verde di solito ce lo anticipa per telefono quando prenota, chiedendo un posto all’interno in caso di intemperie. Da quanto abbiamo potuto riscontrare in questi primi giorni, la gente è ben informata e preparata e non abbiamo notato una riduzione di clientela. Il problema forse si presenterà più con la stagione autunnale e invernale, ma è ancora tutto da vedere».

Penalizzati invece i ristoranti che non presentano tavoli all’aperto, come nel caso della storica Trattoria della Fortuna. Il proprietario Lino Bussolotto lamenta infatti le effettive difficoltà di questi primi giorni: «È una situazione complicata da gestire. Non abbiamo spazio esterno ad eccezione della veranda, dove stiamo allestendo altri cinque tavoli spostandoli dall’interno del locale. Ad oggi la mancanza di coperti esterni ci sta creando disagio e caos. Dal 6 agosto ad ora è capitato che persone che non avevano il green pass poi se ne siano andate via senza consumare, rinunciando al pranzo o alla cena. Stiamo perdendo clienti».

A cura di Angela Anconetani Lioveri