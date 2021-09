Green pass, tutte le regole per accedere a scuola | Password Magazine

Dal 1 settembre è ricominciato il ciclo scolastico negli istituti italiani, con docenti e personale impegnati nel nuovo anno di studi, che però, per gli studenti, comincerà il 13 settembre. Come annunciato dal Governo, da ieri è obbligatorio, per entrare nelle strutture, il green pass, il cui controllo spetterà al preside. Dovranno esibirlo tutti, dalle figure impegnate nelle segreterie al personale scolastico fino agli stessi docenti. Esenti, al loro rientro, gli studenti, anche quelli che rientrano nell’età vaccinabile – dai 12 anni in su.

Da Palazzo Chigi, la direttiva è di annullare per quanto possibile la dad (didattica a distanza) e per questo la spinta al certificato verde per le categorie impegnate nelle scuole è stata più forte.

Da non dimenticare come molti esperti, da Palù a Abrignani, abbiano sottolineato in questi giorni preoccupazioni per la riapertura delle scuole in quanto possibile nucleo di sviluppo di focolai. Un motivo in più per rendere gli istituti delle zone covid free. Ma, come si è capito con questa pandemia, i numeri sono sempre un problema.

Il nodo relativo agli insegnanti è quello più preoccupante. Al momento, infatti, secondo il Sole 24 Ore, ci sono quasi 138 mila docenti che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino. In tutta Italia, come sempre, l’andamento dei vaccinati per gli insegnanti varia da regione a regione: la Sicilia è quella con il numero più basso di insegnanti vaccinati, mentre le Marche sono a buon punto. Nella regione infatti, su 35.812 docenti marchigiani in 34.073 hanno ricevuto almeno una dose di vaccino (dati di fine luglio).

Ovviamente, ci sono eccezioni. Tipo chi non può vaccinarsi. Il personale scolastico che per motivi di salute non può sottoporsi a vaccino, può richiedere e ottenere un certificato di esenzione, motivato però da una documentazione medica che ne attesta la necessità. Regole più severe invece per chi non ha la certificazione verde. Se un docente o un operatore scolastico non avrà il green pass incorre nella sospensione. Passati i cinque giorni dalla denuncia dell’assenza, ancora in mancanza di certificazione verde, il dipendente sarà sospeso, e dovrà rimanere a casa senza stipendio.

Per gli studenti invece non sarà richiesto il green pass, ma sarà obbligatoria la misurazione della temperatura (a casa, prima di accedere ai locali scolastici) e rispettare le misure stabilite all’interno delle strutture: un metro di distanza tra i banchi e mascherine sempre indossate.

Le università

Nelle università sarà richiesto il green pass anche agli studenti, obbligatorio quindi per frequentare le lezioni, gli ambienti scolastici e gli esami in presenza. Fa discutere la scelta dell’Università di Trieste che chiede il certificato verde anche per sostenere gli esami a distanza.

Come ha spiegato Fanpage, la ministra dell’Università, Maria Cristina Messa, ha decretato che chi non si adeguerà e andrà all’università senza green pass scatterà la didattica a distanza. Così, si potrà continuare a studiare, ma non in presenza.