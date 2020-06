Gregori (Forza Italia): «Scongiurare la chiusura della Multisala»

JESI – Una mozione per scongiurare la chiusura della Multisala di Jesi. La propone la consigliere comunale Silvia Gregori, del gruppo consiliare Forza Italia. «Il Cinema nelle sue forme è Cultura e per la nostra città costituisce da oltre venti anni un punto importante di aggregazione e socializzazione per famiglie, giovani e meno giovani provenienti da tutta la Vallesina – si legge nel documento – Inoltre, la Multisala di Jesi, ubicata storicamente in via Marco Polo 5, oltre ad occupare trenta dipendenti con le sue cinque sale ed oltre mille poltrone, favorisce l’indotto commerciale della ristorazione e della somministrazione». La consigliera Gregori intende chiedere all’Amministrazione comunale di fare le dovute verifiche considerato che «è notizia di questi giorni che l’attuale Soggetto Gestore Uci Cinema non rinnoverà il contratto d’affitto decennale degli immobili di proprietà della Famiglia Giometti». Inoltre impegna «Sindaco con l’Amministrazione a sottoporre alla Regione Marche la vicenda per gli opportuni approfondimenti normativi che sappiano garantire l’esercizio d’impresa, i livelli occupazionali e la continuità del settore dell’intrattenimento e della cultura jesina».

«Attualmente non ci sono altri cinema in città che possano supplire a questa chiusura – spiega la Gregori – il cinema più vicino diverrebbe quello di Fabriano che dista 100 km tra andata e ritorno, comportando per molti l’impossibilità di accedere ad una delle forme di svago più diffuse ed apprezzate dalla cittadinanza».