Guasto reti dati e fonia, anche il Carlo Urbani isolato | Password Magazine

JESI – Guasti alla rete, dopo il blocco alla linea Wind e Infostrada che da ieri sta bloccando attività private e pubbliche anche l’ospedale Carlo Urbani resta isolato.

Lo comunica lo direzione Area Vasta: «La Direzione di Area Vasta 2 comunica che, a causa di un problema della rete dell’operatore di telecomunicazioni Fastweb, si è verificato un disservizio della rete dati e fonia dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi e di tutti i servizi sul territorio dell’Area Vasta 2. Gli addetti ai sistemi informatici dell’AV2 si stanno adoperando per limitare i disagi e sono in contatto continuo con l’operatore Fastweb per gestire il servizio. Nel dettaglio, i servizi dati e fonia del nosocomio jesino sono impattati da un guasto di natura complessa causato da delle trivelle che hanno tranciato i cavi sulla tratta ottica di lunga distanza.

Già da ieri sera i tecnici dell’AV2 hanno provano ad effettuare un primo intervento ma, per ragioni di sicurezza (situazioni di non accessibilità e di pericolosità per scavi) non sono potuti intervenire.

Da questa mattina alle ore 7 sono iniziate le opere di bonifica dei link ottici e si prevede di ripristinare i collegamenti al più presto.

Si porgono le più sentite scuse per i disagi involontari causati dal guasto».