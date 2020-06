Guasto alla rete idrica, malcontento tra i residenti | Password Magazine

JESI– Questa mattina in via Ragazzi del 1899 i residenti hanno dovuto fare i conti un guasto della rete idrica pubblica.

A segnalarci la situazione proprio alcuni abitanti della via che si sono dunque trovati a far fronte ad un problema che é stato persistente anche nel primo pomeriggio: a causa dei lavori d’intervento, la rete idrica è stata sospesa- come dicono «senza alcun preavviso» – per poi riprendere a singhiozzo nelle ore successive.

Chi ha potuto, si è adattato rimpinzando in fretta e furia taniche d’acqua, presso famigliari e conoscenti, ovviamente non residenti nella zona.

In un momento così precario, in cui l’attenzione alle norme igieniche é alta e importante, quello che poteva essere un disagio si sarebbe risolto comunque in poche ore.

Il servizio idrico sembra essere stato ripristinato in serata in tutte le zone dell’area interessata.

A cura di Giovanna Borrelli