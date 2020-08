Hairsense, Romina Sommonte: «Prendersi cura di sé, ora è il momento» | Password Magazine

JESI – Riscoprire la cura per se stessi dopo il lockdown. Romina Sommonte, titolare di Parrucchieri Hairsense (a Jesi, viale della Vittoria), racconta le emozioni e le impressioni per la riprese dell’attività passata l’emergenza: «Il salone è stato dotato di tutti i presidi di sicurezza necessari – racconta -. Le clienti sono tornate tutte e, lentamente, hanno ripreso le loro abitudini. Alle più fidelizzate se ne sono aggiunte anche di nuove».

Mascherine, gel e distanza sociale hanno cambiato il modo di andare dal parrucchiere?

«Il cambiamento c’è stato ma la clientela si è trovata subito a proprio agio nel nostro salone».

E tu ti senti diversa dopo il lockdown?

«Ho sicuramente acquisito più sicurezza in me stessa. Ho imparato a prendermi il mio tempo, ad avere più cura per me stessa. Stessa cosa per le mie clienti».

Cioè?

«La vera moda del momento è stare bene. Chi viene qui non mi chiede qual è il taglio di tendenza ma cosa può fare per migliorare la cura dei propri capelli».

Parrucchieri Hairsense è un punto di riferimento per chi desidera rigenerare il cuoio capelluto e avere dei capelli sani.

«Proprio così. In questo periodo consigliamo sedute di talassoterapia per pulire a fondo la cute e riportarla a uno stato di reset. Poi è possibile proseguire con un trattamento anticaduta».

Come conoscere lo stato di salute dei propri capelli?

«Si parte sempre con una consulenza. Utilizzando una microcamera effettuiamo una prima analisi del capello, così da scegliere il trattamento giusto per il cliente. Solo dopo arrivano i consigli sul taglio e colore».

Parrucchieri Hair Sense ha compiuto 10 anni di attività. La soddisfazione più grande?

«Ogni volta che entra un nuovo cliente in salone e mi chiede: ‘So che qui sistemate e rimettete in salute i capelli…potete aiutarmi?’».

LA CLIENTE, CRISTIANA UNCINI «Attenzione alla persona, professionalità, competenza e grandi doti umane! Grazie a Romina i miei capelli, in meno di un mese, sono rinati. Dopo alcune delusioni ora comprendo cosa vuol dire ‘avere un parrucchiere di fiducia’».

