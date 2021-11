Halloween è tornato, divertimento per tutti | Password Magazine

JESI – Halloween è arrivato. Sono tante le famiglie che oggi hanno scelto il centro storico per il divertimento dei più piccoli, felici di tornare in piazza con i loro costumi da streghette e zombie, coriandoli e sacchetti pieni di caramelle.

Lasciato alle spalle il 2020, i bambini sono tornati a suonare alle porte delle abitazioni per il classico «dolcetto e scherzetto».

L’usanza del «Trick or Treat» conosciuta in tutto il mondo risalal periodo medievale quando i contadini e mendicanti bussavano a tutte le porte per ricevere in dono aiuti per passare l’inverno e in cambio offrivano delle preghiere per le anime dei loro morti.

Ora la festa di Halloween è diventato un appuntamento per grandi e piccini.

Diversi gli eventi sul territorio: il comune di Morro d’Alba ha organizzato una serie di eventi per accendere il mistero nel borgo; a Corinaldo è tornata la tipica festa con la caccia alla strega e il concorso aperto a tutte per diventare “Miss Strega”.

A Monsano, riflettori accesi sulla festa di Halloween Indoor by Paradise Play Drink & Food, il tradizionale evento al coperto organizzato dal Paradise.