Halloween nei mercati, è il Zucca Day in tutti i capoluoghi marchigiani | Password Magazine

Sabato da paura nei mercati di Campagna Amica dove impazza lo Zucca Day. In vista di Halloween gli agricoltori che fanno la vendita diretta dei loro prodotti hanno pensato a una serie di iniziative per scoprire i segreti della regina dell’inverno: dalle lezioni di intaglio per prepararsi ad Halloween all’esposizione di biodiversità fino ai consigli dei cuochi contadini per cucinarle al meglio. Un’intera giornata dedicata all’ortaggio più grande del mondo che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa. Domani, 30 ottobre,

ad Ancona, al Mercato Dorico di via Martiri, dalle 9 alle 13 sarà allestita un’esposizione di diverse varietà di zucca. Per i più piccoli ci saranno caramelle e dolcetti a forma di fantasmino.

a Pesaro, al mercato di via Lombardia, dalle 9 alle 13 sarà allestita un’esposizione di diverse varietà di zucca.

a Macerata, al Mercato Coperto di via Morbiducci, orario continuato dalle 8 alle 19.30 con esposizione delle zucche e consigli utili per utilizzarle in cucina. Sarà inoltre distribuita una ricetta dei cuochi contadini: le polpettine di zucca e lenticchie.

a Fermo, al Mercato Coperto di piazza Dante, dalle 9 alle 11 sarà allestita un’esposizione di diverse varietà di zucca. I visitatori potranno assistere a una lezione di intaglio.

ad Ascoli Piceno, al Mercato Coperto di via Tranquilli, dalle 9 alle 11, sarà allestita un’esposizione di diverse varietà di zucca mentre i visitatori potranno assistere allo show cocking con i cuochi contadini di Campagna Amica.

Diverse varietà, colori, forme e grandezze, la zucca è presente in tutta Italia. Negli ultimi anni la sua produzione, spinta anche dai consumi, è raddoppiata. Alla richiesta di zucche ornamentali per la festa di Ognissanti, si è infatti aggiunta una domanda più generale che ha portato a una maggiore presenza del prodotto sugli scaffali. Una riscoperta tutta gusto e fantasia vista la versatilità di questo ortaggio come condimento di primi e risotti, per vellutate, in padella, fritta oppure al forno con olio extravergine d’oliva e rosmarino.