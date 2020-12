«Ho vaccinato i primi sanitari contro il covid». Intervista alla dott.ssa Marilena Canonico | Password Magazine

JESI – «Da ‘ce la faremo’ a ‘ce l’abbiamo fatta’». Sono passati mesi da quando, a inizio pandemia, chiedevamo proprio a lei chiarimenti sul covid con un’intervista. Ora, a qualche giorno dal Vaccine Day, i microfoni di Password tornano dalla dottoressa Marilena Canonico, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, dirigente medico dell’Asur Marche presso il Dipartimento di Prevenzione di Ancona, Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Sorveglianza e Prevenzione delle Malattie Infettive e Cronico Degenerative, che ha consegnato ed eseguito con il proprio team le prime 15 vaccinazioni al Carlo Urbani di Jesi.

Dottoressa, domenica è stata una giornata storica e lei ne ha fatto parte. Che emozioni ha vissuto?

«Essere parte di un evento così grandioso e atteso su scala mondiale è un’emozione indescrivibile. Un vero onore. E anche una grande responsabilità, perché si ha tra le mani il destino dell’uomo. La prevenzione è questo: maneggiare con cura, coraggio e fiducia il destino dell’umanità. Tutta la mia squadra ha affrontato questo momento con la massima serietà e preparazione e con la giusta dose di umiltà e tensione emotiva che servono sempre nei grandi eventi della vita».

Al Carlo Urbani sono stati eseguiti 15 vaccini ad operatori sanitari, ma questo è solo un primo passo. Cosa ci attende?

«L’obiettivo della vaccinazione è sempre quello di raggiungere tutta la popolazione. Il 27 dicembre 2020 è stata la giornata simbolica di avvio della campagna vaccinale contro il Covid-19, ma a causa della limitata disponibilità di vaccini si è dovuto agire secondo criteri di priorità stringenti, che hanno incluso solo gli operatori sanitari e le persone più fragili, gli anziani delle residenze sanitarie. Tuttavia, esiste in Italia un vero e proprio Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 che prevede, nel futuro prossimo, un allargamento della forbice dei criteri di priorità, poiché a partire da gennaio 2021 arriverà nel nostro paese un quantitativo sempre maggiore di vaccino. Si tratta di milioni di dosi nei vari trimestri e questo permetterà di sottoporre a vaccinazione altre categorie di popolazione, come gli insegnanti e il personale scolastico, le forze dell’ordine e via via tutta la popolazione generale».

Perché è importante vaccinarsi?

«Perché ci protegge da una malattia molto contagiosa. Da una malattia che può avere una prognosi molto grave, anche mortale. Perché vaccinarsi significa avviarsi a riprendere la nostra vita normale, fatta di abbracci, di calore umano, di viaggi, senza il tarlo della paura».

«Il vaccino modifica il DNA», «Non è sicuro, è stato preparato troppo in fretta». Queste sono alcune delle principali fake news in circolazione e indicate dall’IIS. Qual è quelle che più di tutte si sente di smentire?

«Le fake news sono da smentire a prescindere, in qualunque ambito. In quello scientifico-sanitario in maniera ancora più netta. Il vaccino attualmente in commercio è sicuro ed efficace, ce lo dicono le Agenzie regolatorie, che hanno compiuto i necessari approfondimenti prima di concedere l’autorizzazione all’immissione in commercio. È arrivato in tempo celere perché viviamo nell’era tecnologica e si è potuto ricorrere a procedure del tutto innovative. Ed infine, no, l’mRNA del vaccino non rimane nell’organismo, ma si degrada poco dopo la vaccinazione. E per tagliare la testa al toro, diciamo pure che non è controindicato per le persone che abbiano avuto l’infezione anche recentemente e che non è richiesto di sottoporre a test di screening per Covid-19 un soggetto asintomatico prima di somministrare il vaccino. Inoltre, non contiene il virus e non può provocare la malattia».

Si dice anche il vaccino non sarà efficace perché il virus è già mutato…

«È di pochi giorni fa la scoperta di una nuova variante del virus ed allo stato attuale di questa variante si sa soltanto che è più diffusiva. Sono in corso accertamenti per determinare se sia associata a modifiche della gravità dei sintomi o dell’efficacia dei vaccini. Ma bisogna tenere in considerazione due aspetti: da una parte c’è il fatto che tutti i virus mutano nel tempo, anche se la maggior parte di queste mutazioni non danno un beneficio al virus o addirittura possono essere sfavorevoli alla sua propagazione. Dall’altra parte, resta ben chiaro nelle raccomandazioni del vaccino attualmente in commercio che è comunque necessario continuare a mantenere le precauzioni standard per ridurre il rischio di trasmissione di infezioni respiratorie acute. Quindi, allo stato attuale, vaccinarsi non significa abbassare la guardia, ma avere un’arma in più».

È positiva riguardo al futuro?

«Sono ottimista per natura. È una grande fortuna»

Quando tutto sarà finito, cosa ricorderà di questa pandemia?

«Mi è rimasta addosso l’immensa solitudine che questa malattia ha portato a certe categorie di persone, come gli anziani, i malati oncologici, le persone in fin di vita. Non è retorica, l’ho provato sulla mia pelle. Ho avvertito il precario, l’instabilità, la paura del vuoto. La mia sensibilità è rimasta profondamente ferita da tanto dolore. Allo stesso tempo, però, mi ha anche regalato l’opportunità di conoscere delle persone magnifiche, dotate di un’interiorità ricchissima, che non avrei mai potuto incontrare se il virus non ci avesse costretti ad approcci e ritmi così intensi e vorticosi».

A cura di Chiara Cascio