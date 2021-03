Hotel Federico II, trattative in corso aprono a nuovi scenari | Password Magazine

ANCONA – «E’ stato un incontro che permette di intravedere buoni sviluppi per il futuro del complesso alberghiero Federico II in liquidazione»: così l’assessore al Lavoro Stefano Aguzzi, in merito al nuovo incontro che ha convocato ieri in Regione con la proprietà, la liquidatrice, il rappresentante di Confindustria e le parti sindacali.

Tre gli scenari che si sono delineati per la grande struttura ricettiva di Jesi: «Ci sono buone prospettive per i 46 lavoratori con il blocco licenziamenti e la prevista proroga della cassa integrazione Covid in scadenza che verrà probabilmente rinnovata fino a giugno, come anticipato dal Ministro Orlando nel confronto su varie questioni che si è tenuto sempre ieri» , ha detto Aguzzi.

«Inoltre sono in corso alcune trattative con delle società che hanno manifestato interesse al rilevamento delle attività e al subentro – anticipa l’assessore -. Infine, si prospetta la possibile riapertura e rilancio delle attività da parte dell’attuale proprietà già dalla prossima estate di tutta la struttura composta da hotel, centro congressi, ristorante, piscina e centro benessere» .

«Auspicando un buon esito – conclude l’assessore al Lavoro – riconvocherò le parti entro il 20 di aprile per capire come si sono sviluppate queste iniziative» .