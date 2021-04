«Hotel Federico II, trattative per la cessione tutelino l'occupazione» | Password Magazine

JESI – Hotel Federico II, sono in corso le trattative per la cessione della struttura nell’ambito del processo di liquidazione, avviato ad ottobre. Per la Filcams Cgil di Ancona, «si tratta di una prospettiva positiva poiché in ballo c’è la sorte di 50 lavoratori, al momento tutti in cassa integrazione».

La struttura è attualmente aperta solo con il servizio alberghiero per il quale già ci sono prenotazioni mentre la piscina sarà funzionante dal 1° giugno. Dichiara Carlo Cotichelli, segretario provinciale Filcams Cgil di Ancona: «Abbiamo chiesto alla liquidatrice e alla Regione che, nel processo dell’eventuale cessione, la priorità debba essere la salvaguardia dei posti di lavoro per tutelare sia l’’occupazione sia la professionalità per una struttura ricettiva che è la prima in provincia per numero dei dipendenti e di camere a disposizione. La possibile risoluzione di questa vertenza può essere di buon auspicio per l’intero settore turistico in una fase particolarmente delicata dell’economia locale».