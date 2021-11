«Hub vaccinale di Jesi, a quando una nuova sede per le somministrazioni?» | Password Magazine

JESI- Lunghe file e attesa obbligatoria all’esterno nell’hub vaccinale di via San Francesco. La consigliera del Partito Democratico Emanuela Marguccio, tramite un’interrogazione, chiede all’Amministrazione comunale se «intende trovare un’altra sede per effettuare le vaccinazioni e quali sono le tempistiche per lo spostamento dell’hub vaccinale».

Il mese scorso il centro per le vaccinazioni ha infatti cambiato sede: dalla palestra Zannoni è stato spostato nei locali della ex II circoscrizione che ospitavano, fino a poco tempo fa, la Libera Università per gli adulti (Luaj). Lo spostamento è avvenuto in tempi in cui le prenotazioni del vaccino anti-covid erano in calo. Ma ora, con l’avvio delle terze dosi, la richiesta è aumentata e, di conseguenza, le criticità crescono.

«L’inverno è alle porte e attendere il proprio turno in piedi, all’esterno dei locali individuati, diventa ancora più difficoltoso – sono le considerazioni della consigliera democratica Emanuela Marguccio – anche nelle sale interne dove si svolgono le vaccinazioni è già molto freddo e i parcheggi a disposizione nelle vicinanze dell’hub vaccinale sono pochi, considerato anche il fatto che la zona è molto frequentata, in quanto vi sono ubicati esercizi commerciali, scuole, ambulatori, una banca, una chiesa e una farmacia». L’interrogazione della consigliera verrà discussa nel prossimo Consiglio comunale del 25 novembre.