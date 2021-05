I carabinieri della Compagnia di Jesi arrestano ricercato per furto | Password Magazine

JESI – Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Compagnia di Jesi, unitamente ai militari della compagnia di Spoleto (Pg), hanno arrestato un 60enne umbro poichè colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta da questa Procura al G.I.P. presso il Tribunale. Successivamente, accolta ed emessa in data 15 maggio, l’uomo senza fissa dimora e particolarmente scaltro nel muoversi tra i vari territori regionali, fino a ieri è riuscito a sottrarsi alla cattura con attività di ricerca avviate il 18 maggio scorso. L’uomo di origine spoletina ma residente nel Veneto, nel periodo tra febbraio e maggio, si era reso responsabile di reati come furto aggravato continuato, commessi in Macerata, Potenza Picena, Corridonia e San Severino Marche.

I reati consumati hanno riguardato tre veicoli di valore e un portafoglio sottratto con destrezza. Alla Compagnia di Jesi la delega alla cattura.