I custodi volontari di Chiaravalle, c'è «Ri-puliamo la nostra città» | Password Magazine

CHIARAVALLE – Ogni mese si danno appuntamento per dedicarsi alla pulizia e cura dell’ambiente.

A Chiaravalle c’è un gruppo di volontari che con costanza e dedizione dedicano parte del loro tempo libero per la tutela delle aree pubbliche della città. È un gruppo composito fatto di donne e di uomini senza alcuna appartenenza politica, ma con il solo intento di rendere un servizio alla comunità in cui vivono e con cui si confrontano.

L’idea di fondo che anima le uscite del gruppo è farsi custodi dello spazio in cui si vive, perché esso plasma le vite di ciascuno condizionandone la quotidianità: «Dobbiamo attivarci appena possibile per rendere lo spazio pubblico un luogo migliore – piacevole da vivere – per noi e per gli altri, insomma per la comunità» sostengono dal gruppo.

Gli appuntamenti con Ri-puliamo la nostra città hanno cadenza mensile e si svolgono in tutta la città la quale, di volta in volta, viene ripulita per zone differenti scelte su segnalazione dei volontari stessi. La partecipazione è libera ed è aperta a tutti.