I No Green pass manifestano a Jesi | Password Magazine

JESI – Nel sabato pomeriggio jesino, mentre in molti partecipavano allo Sbaracco in alcuni negozi del centro, i No Green pass hanno pacificamente manifestato lungo le vie del centro storico cittadino.

I contestatori del Green pass hanno manifestato con slogan e cartelli per dire no alla certificazione verde che dà l’accesso ai ristoranti e ai locali al chiuso e che, tra l’altro, dal prossimo settembre riguarderà anche i trasporti.

Il corteo da Piazza Federico II ha percorso Via Pergolesi per poi fermarsi davanti Piazza della Repubblica al grido “no Green pass” e con cartelli in cui si leggeva “lockdown = prigionia”.