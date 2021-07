I poster del Mancio tappezzano la città: «Grazie Roberto, Orgoglio di Jesi» | Password Magazine

JESI -«Grazie Roberto, Orgoglio di Jesi»: così recitano i manifesti e le locandine che in questi giorni stanno tappezzando la città, per testimoniare l’affetto di Jesi al Ct della Nazionale Roberto Mancini, assoluto protagonista in questa splendida avventura agli Europei. La città si prepara così alla finale dell’Italia contro l’Inghilterra, attesa per domenica 11 luglio: impegnati nella distribuzione delle locandine Anteas Jesi e alcuni soci dell’Ente Palio San Floriano che si sono offerti di consegnarle volontariamente nei negozi.

