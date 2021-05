I ragazzi di JesiClean ripuliscono la città: intervista al presidente Giacomo Mosca | | Password Magazine

JESI – «Uscendo ai giardini pubblici ci siamo accorti che erano pieni di rifiuti, in condizioni pietose. È nata così la nostra idea di scendere in campo unendo le forze e sporcandoci le mani per ripulire la città»: con queste parole il presidente Giacomo Mosca presenta JesiClean, associazione culturale e ricreativa dal 25 febbraio, nata nel dicembre 2020 da nove amici tra i 19 e i 21 anni: Manuel Garofoli (vicepresidente), Francesco Sebastianelli (segretario), Rebecca Mosca, Alessandro Scolpati, Jacopo Montori, Jacopo Bartolucci, Mariasole Berardinelli e Natasha Coacci. L’associazione organizza uscite per raccogliere i rifiuti abbandonati in parchi e strade di Jesi, coinvolgendo su base volontaria anche la cittadinanza. Alla luce degli ottimi riscontri dei primi eventi, la prossima iniziativa, già in fase di organizzazione, sarà il 30 maggio. Giacomo Mosca ci racconta le attività e la storia di JesiClean.

Come sono andate le prime uscite per ripulire i parchi?

«Nella prima iniziativa del 13 dicembre 2020 abbiamo coinvolto gruppi sportivi, Uisp, scout, ristoranti, Croce Rossa di Jesi, associazioni culturali e di volontariato. Eravamo oltre 100 persone, molte più del previsto. Suddivisi in due gruppi, nelle ore pomeridiane dalle 15 alle 16.30, siamo riusciti a ripulire ben quattro aree verdi: il parco del ventaglio, i giardini pubblici, l’antistadio e, visto che avevamo risorse, abbiamo aggiunto anche l’esedra, non nei nostri iniziali piani. Siamo stati ampiamente sostenuti dal Comune di Jesi che ci ha fornito i sacchi per la raccolta, mentre Jesi Servizi si è occupata del ritiro. Inoltre hanno partecipato all’uscita anche l’assessore Ugo Coltorti e l’assessora Cinzia Napolitano. Abbiamo rispettato tutte le norme anti-contagio Covid, imponendo tassativamente l’obbligo di mascherina, guanti e un sacco a testa per evitare il contatto e mantenere il distanziamento. Divulgando le informazioni sulle uscite tramite il passaparola e i social (pagine Facebook e Instagram “JesiClean”, ma anche tramite la pagina Instagram “JesiMaggrada”), ci siamo posti l’obiettivo di fare un evento al mese, anche se non è stato sempre possibile a causa della zona rossa e arancione rinforzata. Nel frattempo abbiamo però ricevuto numerose proposte sia da parte di pubblici cittadini sia da persone di altre associazioni che hanno voluto collaborare con noi. Lo scopo è riuscire ad aprire le porte a chiunque condivida i nostri obiettivi e voglia aderire».

Come si svolgerà la prossima iniziativa del 30 maggio?

«Partenza ore 15 di domenica 30 maggio dal Palazzetto dello Sport di Jesi. Luogo e orario sono stati stabiliti in base ad un sondaggio aperto a tutti sui social, riguardante le preferenze su giorni, aree e consigli per svolgere al meglio l’iniziativa. Il luogo più votato è stato il corso Matteotti, tuttavia al momento impraticabile a causa dei lavori in corso. Abbiamo dunque optato per il secondo percorso più votato, cioè quello che parte dal palazzetto e procede da una parte verso Via Fausto Coppi e dall’altra verso il Liceo Scientifico. In questo caso stiamo divulgando l’evento sui social, ma anche appendendo manifesti per la città. Abbiamo comprato poi degli appositi bastoni per permettere di partecipare anche a chi ha problemi nell’abbassarsi o è “meno sportivo”. Dal momento che ora siamo ben strutturati come associazione, i partecipanti dovranno presentarsi alla raccolta avendo compilato il modulo di autorizzazione per la pubblicazione di foto e video, disponibile tramite la pagina Facebook. Può essere inviato per mail all’indirizzo jesiclean@gmail.com oppure, per chi decide di unirsi all’ultimo momento, potrà essere compilato e consegnato a mano il giorno stesso dell’evento».

In che altro modo divulgate le tematiche ambientali?

«Cerchiamo di educare ad un alto senso civico soprattutto i giovani, attraverso la scuola. Abbiamo contattato tutti gli istituti della secondaria di I e II grado della città di Jesi. Al momento hanno risposto la Federico II e la Paolo Borsellino e, in quest’ultima scuola, abbiamo fatto un incontro online con la classe 2° D insieme alla docente di Lettere Claudia Antonini, parlando dell’associazione e di quello di cui ci occupiamo, come la rubrica “Fotografo lo sporco”. I ragazzi sono rimasti davvero soddisfatti e, incuriositi, ci hanno posto molte domande. Siamo anche stati contattati da Giacomo Quarta, jesino d’origine e studente dell’Università di Verona dove studia Psicologia per la formazione, che ci sta coinvolgendo nella realizzazione di un opuscolo mirato alla sensibilizzazione sull’ambiente e sull’eco-sostenibilità che contiene anche il nostro logo, a cura del grafico Riccardo Palmieri. L’obiettivo è di stamparlo e distribuirlo nelle scuole, magari da settembre 2021 per inaugurare il nuovo anno scolastico».

Cos’è “Fotografo lo sporco”?

«Si tratta di una rubrica social. Ognuno può fotografare qualsiasi tipo di rifiuto (mozziconi di sigaretta, bottiglie di plastica o di vetro…) che vede in un punto della città, per poi inviare l’immagine per mail (jesiclean@gmail.com) o sulla pagina Facebook o Instagram dell’associazione. Noi la ricondividiamo sui social e facciamo un resoconto mensile al Comune allegando tutte le foto ricevute e specificando per ognuna il nome della via o del parco. È un ulteriore modo per rendere consapevoli tutti i cittadini di quanto Jesi sia non pulita, esortando al rispetto e alla cura dell’ambiente e della città, non solo per sé stessi ma per tutti».

Come i privati stanno vicino e sostengono le vostre attività?

«Molte realtà della zona si sono rese disponibili e interessate al nostro progetto, tra queste negozi e ristoranti jesini come “Petrolio” (in Piazza della Repubblica) e “Dejavu”, come anche l’autocarrozzeria Sport a Camerano, Ughi Assicurazione Sas e Bni Jesi. Abbiamo iniziato a collaborare con Jesi Città da Vivere, una realtà di ristoranti e bar che si sono uniti per rendere più accogliente la città. Con loro stiamo sviluppando progetti per un futuro insieme. Anche Cinzia Gismondi di Adriatica Condomini ci ha sostenuti: con lei abbiamo svolto un incontro per raccontarci i nostri rispettivi mondi, trovando molti punti di incontro tra le due associazioni. Ha dato un aiuto fondamentale per la prossima iniziativa del 30 maggio e siamo sicuri che lo sarà anche per le successive. Siamo poi rimasti molto sorpresi dai complimenti ricevuti dall’Unicef, tanto che li abbiamo invitati a partecipare e si sono dimostrati molto disponibili fin da subito. Per noi è un grande onore creare questa rete, anche più ampia di quella locale».

A cura di Angela Anconetani Lioveri