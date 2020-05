«Igiene urbana, seguire le misure anticontagio è un dovere di tutti».

JESI – Pubblichiamo di seguito la segnalazione di un cittadino:

«In questi tempi caratterizzati dalla diffusione di una mortale pandemia, operatori sanitari, esperti della materia, forze di polizia, autorità civili, amministratori della cosa pubblica di tutti i livelli non si stancano di invitare la popolazione alla massima attenzione per evitare il diffondersi del “Coronavirus”. Sono note a tutti le drammatiche conseguenze che un eventuale contagio può provocare, effetti che molto spesso conducono alla morte del soggetto.

Tra le tante accortezze richieste ai cittadini c’è quella elementare di proteggersi le mani ed il viso; le prime utilizzando determinati guanti, le seconde coprendo naso e bocca con mascherine più o meno filtranti. Tali raccomandazioni sono rivolte a tutti, ma in particolare a quanti si trovino ad esercitare una professione che li porta a contatto con materiali tendenzialmente pericolosi. La stragrande maggioranza degli operatori, quelli che hanno a cuore la loro salute, si attiene a tali suggerimenti, ma c’è qualcuno che non lo fa. Ci riferiamo, in particolare, ad un lavoratore del servizio di raccolta rifiuti urbani porta a porta. Già nei giorni scorsi avevamo notato questo operatore, ma in quell’occasione pensavamo che fosse una dimenticanza occasionale; oggi lo abbiamo incontrato di nuovo e, purtroppo, abbiamo rilevato la stessa inosservanza. Questo tizio, senza mascherina di protezione di naso e bocca, scendeva dal predellino posteriore dell’autocarro per la raccolta dei rifiuti, raccattava i sacchetti preparati dai cittadini e con lanci precisi li gettava sull’autocarro. E dire che proprio la “professione” di quel tizio è conosciuta come operatore dell’igiene urbana. S.B.».