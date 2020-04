IH Victoria Company: sul web lezioni, esami ed eventi in lingua anche per aziende

JESI – Appuntamento domani sul web con Giuseppe Romagnoli, imprenditore e titolare della scuola di lingue IH The Victoria Company di Jesi.

In qualità di life e business coach, metterà a disposizione le sue competenze e conoscenze per aiutare e incoraggiare persone e aziende a superare gli ostacoli e barriere al fine di massimizzare il loro potenziale. Basterà connettersi a questo link per iscriversi e partecipare gratuitamente alla Globish Chat with Giuseppe Romagnoli – Victoria Business Club.

«Obiettivo – racconta Romagnoli – ridare energia alle imprese, offrire loro nuovi strumenti di supporto per reagire e superare gli ostacoli». Un’ora di formazione gratuita che servirà ad affrontare il mondo con più positività.

Con l’emergenza Covid, IH The Victoria Company ha trasferito online tutti i corsi già attivi prima dell’emergenza. Questo è stato possibile grazie a un sistema di didattica via web già consolidato che offre la possibilità di sostenere esami e ottenere certificazioni in lingua da casa con LanguageCert. Un’ottima opportunità per chi vuole approfittare di questo periodo di “pausa” per ottenere una certificazione in lingua, riconosciuta dal Miur. In questi mesi sarà possibile sostenere l’esame on line allo stesso prezzo di quelli in sede (dal livello B1 in su).

«L’iniziativa di venerdì 17 aprile – spiega Romagnoli – è il primo di una serie di eventi in lingua per aziende (in particolare delle conversazioni business oriented). Per i privati, questo venerdì ci sarà un aperitivo virtuale con gli studenti di IH Dublin e IH Como e il prossimo venerdì una online cooking class».

Sulla pagina della scuola si potranno trovare tutte le informazioni a riguardo e il modo per prenotarsi.

Per chi vuole, c’è un’offerta individuale di 10 ore da sfruttare online su misura, flessibile e garantita dalla qualità dei nostri insegnanti. Gli interessati possono contattare la segreteria dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 per ricevere maggiori info a riguardo.