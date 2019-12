IIS Galilei, al via la Fiera del Libro

JESI – Un fiore all’occhiello nel panorama scolastico regionale. Si tratta della “Fiera del Libro” di scena all’IIS Galilei di Jesi, organizzata con il patrocinio del Comune di Jesi e della Regione Marche. Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa avrà luogo sabato 21 dicembre. Un appuntamento dedicato ai libri e alla lettura, con protagonisti tutti ed 800 gli studenti dell’Istituto. A partire dalle ore 8.30, la scuola si trasformerà in un grande spazio, libero e creativo, in cui ogni classe avrà la possibilità di presentare il libro che ha letto, allestendo uno stand che ne comunichi contenuti, riflessioni, connessioni, domande che la lettura ha veicolato e ispirato. La visita della fiera, aperta alle classi, al corpo docente, al personale tutto dell’Istituto e ad una selezionata e affezionata giuria di esperti lettori esterni, composta, per le classi del biennio, da Santini Mariella, Chiodi Albertina, Bertarelli Fabio, Cardinali Simona, Testadiferro Beatrice e D’Ippolito Enrico e per quelle del triennio da Galli Anna, Tombesi Letizia, Torcoletti Marco, Marini Simona, Franco Cardinali Augusta, Cardinali Serenella, avverrà in maniera ordinata, in un clima di partecipazione corale, di rispetto dell’altro, di esaltazione della creatività, della pluralità e dei valori di cittadinanza. Obiettivo della “manifestazione – come recita una nota degli organizzatori – è quello di promuovere la lettura e sollecitare nei ragazzi la ricerca di un incontro sempre vivo con autori, opere, grandi temi, nella convinzione che nessuno, meglio di un gruppo di giovani, possa convincere altri giovani che leggere li aiuta a stare e fare bene”. Novità di quest’anno sarà “la fiera va in città”, con gli stand vincitori (per qualità estetiche, creatività ed efficacia comunicativa) che saranno ospitati a Palazzo dei Convegni il 10 gennaio, nell’ambito di una giornata volta a sancire l’apertura della fiera del libro alla cittadinanza.

A cura di Marco Torcoletti