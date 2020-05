Il badante chiede più soldi, lei dice no e lui la stupra in casa

VALLESINA – Aggredita e stuprata dal badante in casa sua. È accaduto giovedì sera, in un comune della provincia di Ancona. Secondo quanto riportato da Anconatoday, a subire la violenza un donna di 60 anni che si sarebbe rifiutata di consegnare a un tunisino 30enne – da lei assunto per assistere un familiare – una somma di denaro richiesta.

Non è chiaro se lui vivesse presso l’abitazione della datrice di lavoro o no: certo è che tra i due ci sarebbe stato un diverbio sfociato poi in violenza. Lui infatti avrebbe preteso più soldi di quelli concordati e davanti a un no fermo della 60enne non ci avrebbe visto più: così l’ha picchiata e poi l’ha stuprata in casa.

A dare l’allarme al 112 è stata proprio la vittima di tanto orrore.

I carabinieri sono riusciti a rintracciare il presunto violentatore e lo hanno arrestato. Per lui ora si sono aperte le porte del carcere: l’accusa è di violenza sessuale, aggravata dal fatto di avere un rapporto di lavoro con la donna, che lo aveva accolto per assistere un familiare.