Il bus sbanda e urta due auto in sosta, l'autista in preda ai fumi dell'alcol: denunciato | Password Magazine

ANCONA – Guidava in stato di ebrezza un autobus per il trasporto pubblico, denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Ancona un 50enne del luogo.

I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19.45, quando i militari del NORM – Sezione Radiomobile intervenivano in Via Rismondo per un incidente che aveva visto coinvolto proprio un autobus di linea. Il mezzo, dopo essersi schiantato contro due auto in sosta – una Volkswagen Polo ed un’Alfa Romeo Mito – senza fortunatamente causare feriti, si era infatti allontanato repentinamente. Illeso anche l’unico passeggero a bordo del mezzo che, dopo lo scontro, è immediatamente sceso senza conseguenze.

Gli uomini dell’Arma, giunti tempestivamente sul posto, hanno proceduto ad eseguire i rilievi di rito e a constatare i danni cagionati dal sinistro e, contestualmente, si sono messi alla ricerca dell’autobus, rintracciandolo nel deposito.

Qui è stato anche individuato l’autista del mezzo: subito però i militari si sono accorti che l’uomo appariva poco lucido, verosimilmente in preda ai fumi dell’alcol. Il 50enne è stato dunque sottoposto ad un accertamento preliminare con precursore, che dava un parziale riscontro ai sospetti dei militari. L’esito dell’esame dell’etilometro è stato impietoso: il tasso alcolemico è infatti risultato essere pari a 2.05 g/l, ben 4 volte oltre il limite consentito. Inevitabile, dunque, il ritiro della patente e la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.