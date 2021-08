Il caldo africano ha le ore contate: in arrivo temporali | Password Magazine

Lucifero ha le ore contate. Il gran caldo sta per terminare: secondo ANSA, sono attese nelle prossime ore precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, a partire dal Nord su Piemonte e Lombardia, in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia, in particolar modo sui rispettivi settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Valutata per oggi allerta gialla per rischio temporali sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia e su gran parte di Lombardia e Piemonte.

La perturbazione atlantica che spazzerà via l’anticiclone africano arriverà nelle Marche e nelle regioni del centro a partire da martedì 17 agosto, mettendo fine all’ondata di caldo.

Al Sud le alte temperature dureranno ancora qualche giorno in più ed entro giovedì l’afa intensa potrebbe arrivare a conclusione.