Il calendario meteo delle Cipolle 2022 di Alfio Lillini | Password Magazine

JESI – Come da tradizione, l’anno si apre con il calendario delle Cipolle di Alfio Lillini per il 2022.

«Un anno fa scrivevo e dicevo che il 2021 non era un anno sicuramente solare, e tale si è dimostrato, siamo ancora “purtroppo” all’interno di una brutta pandemia, la siccità ci ha

fatto compagnia fino alla fine di settembre scorso, ma il Natale 2021 è stato con la luna “buona” e quindi speriamo in positivo.

Anche perchè nell’anno 2022 avremmo 13 lune, buon segno…

Per l’anno 2022 i segnali che ci regala la natura: ci dice che avremmo un inverno lungo, il freddo ci accompagnerà fino alla fine di marzo, una primavera breve e variabile, un estate lunga e calda, AFOSA e siccitosa, ‘dai primi di giugno a quasi fine settembre’, un autunno variabile e con poca pioggia, freddo e gelate a Natale.

Il cambiamento climatico in atto è il più preoccupante di tutto, il nostro governo, il mondo in generale, il nostro popolo, non ne vuol prendere atto, questo è grave muntobè…

Il cambiamento climatico è un attacco diretto alla nostra vita su questa terrà, non esistono controlli ai fenomeni atmosferici estremi, come è impossibile sopravvivere (con questi modelli di sviluppo) alla crisi climatica in atto, “che è già tra noi”.

Necessita quindi di un cambio radicale e urgente del sistema di produzione, e di consumo. L’alternativa è un mondo inospitale e apocalittico.

Non c’è più tempo né soluzione di compromesso!!!Solo agire in modo velocissimo.

Oppure pensiamo che il mondo si è messo a girare alla rovescia?

O che veramente la terra sia davvero piatta, e magari anche che i somari volino…

Avviso ai naviganti

Ai nostri governanti a tutti i livelli dico!!! E 20 anni che scrivo che l’ambiente va governato…non abbandonato!!! Siamo arrivati a oltre raschiare il barile, ad ogni evento climatico siamo in emergenza, nei bilanci si continua fare tagli alle risorse per l’ambiente…

Ma la parola sostenibilità!!! Proprio non vi dice mai nulla… Ma voi governanti e amministratori pro-tempore tutti, dove abitate, dove vivete?Alfio Lillini».