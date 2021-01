Il calendario meteo delle cipolle per l'anno 2021 | Password Magazine

JESI – Torna come da tradizione l’appuntamento di inizio anno con il calendario delle cipolle di Alfio Lillini.

«L’anno 2020 fortunatamente si è concluso!!! Più bisesto e funesto non poteva essere, dicevo un anno fa, di non aspettarsi un anno fertile e prosperoso…ma addirittura una pandemia non era affatto prevedibile purtroppo… Ma il natale 2020 senza luna, (dove sette pecore non fa per una ???) non è di buon augurio per un 2021 solare, per il resto

siamo ancora all’interno di una pandemia!!!

Per l’anno 2021 i segnali della natura, anche con un certo anticipo, ci fa intendere di avere un inverno diverso dagli ultimi anni, (forse avremmo anche la neve a quote medio basse) che tanto serve per rimpinguare la falda acquifera…nell’autunno scorso si sono seccatipozzi quasi secolari, non era mai accaduto!!! E da un’pò che raschiamo il barile…

Fare più attenzione al consumo dell’acqua ??? è meglio per tutti. Le mezze stagioni ritornano a farsi vedere come da calendario, con pioggia abbastanza presente in primavera, il caldo da fine maggio, l’afa e il caldo a volontà dopo la 1 decade di giugno, caldo torrido e afa a luglio e agosto, le prime piogge a settembre, ottobre ci porta l’autunno, il freddo a novembre dopo l’estate di San Martino, venti freddi da fine mese, giornate rigide e gelate con neve a dicembre.

Questo è quanto le cipolle ci a questa notte annunciato, con segnali che la natura non smetta mai di farci vedere??? dovremmo impegnarci tutti a vederli con più attenzione, l’ambiente è di tutti noi…la nostra salute dipende anche dall’ambiente.

Avviso ai naviganti

Di questo cambiamento climatico dobbiamo tutti prenderne atto in maniera completa, (siamo già in ritardo!!!) gli animali selvatici dalla periferia delle città, sono entrati in città… Questi sono segnali gravi, da non sottovalutare affatto??? basta pensare che gli animali selvatici sono portatori di malattie infettive anche gravi per l’uomo. A tutte le istituzioni, il dovere di governare il territorio…(non di essere sordi) e ai cittadini tutti di fare di più».

Jesi li 02-01-2021