Il candidato Grassetti si presenta: «Jesi ha il diritto di avere un'alternativa di centrodestra» | Password Magazine

JESI- E’ ufficialmente iniziata anche per Antonio Grassetti la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno a Jesi. L’avvocato 65enne sarà il candidato sindaco di Fratelli d’Italia e conterà su una squadra allargata anche a personalità indipendenti e non iscritte a movimenti politici.

Alla presentazione della candidatura, avvenuta presso il Caffè Imperiale, ha presenziato tutto lo stato maggiore regionale e provinciale del partito di Giorgia Meloni, a cominciare da Carlo Ciccioli, capogruppo in consiglio regionale, Marco Ausili consigliere regionale, Stefano Giovanni Gostoli presidente provinciale di Fratelli d’italia e Federica Dary coordinatrice cittadina di jesi. All’evento ha preso parte anche Chiara Ceraci, consigliera comunale del gruppo misto.

Ovviamente a tenere banco è stato il tema delle alleanze dato che molto probabilmente Grassetti sarà sostenuto solamente da Fratelli d’Italia con Forza Italia che sicuramente appoggerà Marasca e la Lega che non si esprime.

«Fratelli d’italia tiene a Jesi e ha voluto scongiurare l’ipotesi che la città potesse ritornare nel passato. Abbiamo cercato di creare una coalizione simile a quella che ora sta governando la nostra regione, per Jesi eravamo pronti a rinunciare a tantissimo tranne che ad una nostra reale identità di centrodestra.

Se non siamo riusciti a compattare il fronte alternativo al centrosinistra è proprio perché ci è stato chiesto questo» dichiara Gostoli.

Anche Ausili sostiene con forza il progetto per Jesi e la candidatura di Grassetti e spiega in tre punti le qualità della lista in fase di costituzione: «Sarà una lista che dice chiaramente ciò che è e ciò che non è. Sarà una lista che in un’ ottica di governo cittadino potrà collaborare molto bene con l’amministrazione regionale. Sarà una lista aperta al confronto e non rinchiusa nel palazzo».

Sostegno e fiducia nei confronti di Grassetti e del progetto di Fratelli d’Italia arrivano anche da Federica Dary e Chiara Cercaci. Per la prima Grassetti «Può ricostruire la città di Jesi e avviare una nuova importante fase di sviluppo». Per la consigliera ex sostenitrice della maggioranza Bacci c’è la speranza di «poter incocrociare i percorsi fondando su discontinuità e partecipazione l’azione».

Per Carlo Ciccioli questo è il momento di scendere in campo. «Non può esserci desistenza in un comune. Vedo intorno a Grassetti molto entusiasmo, non è infatti una candidatura di bandiera la sua, ma anzi è molto sostenuta. Il nostro è un progetto per dare voce alla città: 10 anni di Bacci sono stati molto importanti; hanno messo fine all’oppressione del PD. Il treno ora è partito e sicuramente a Jesi si farà un risultato veramente inaspettato».

Intervento conclusivo quello del candidato sindaco che esordisce spiegando i motivi che lo hanno portato a «dalla campagna di Tabano alla campagna elettorale».

«A Jesi si stavano creando due liste maggiori una di centrosinistra e un’altra civica, con il candidato sindaco di quest’ultima che è stato fino a qualche anno fa capogruppo del PD.

E’ difficile immaginare che ci siano stati cambi di visione o trasformazioni ideologiche, molto probabilmente invece la candidatura di Marasca è da ritrovare nel fatto che nel PD qualcuno non gli ha permesso di essere il candidato sindaco. Quindi questa è una esclusiva questione di nomine.

Ho ritenuto che Jesi avesse tutto il diritto di avere un’alternativa di centrodestra e per questo dico agli amici che militano negli altri partiti di quest’area che le nostre porte sono aperte».

Grassetti è ancora duro nei confronti delle civiche e dei partiti di centrodestra che sostengono Marasca: «La conformazione delle civiche porta a farsì che al suo interno ci sia sempre uno scontro e questo favorirà l’ascesa di un uomo solo al comando.

Anche a noi è stato proposto di mettere nelle liste civiche dei candidati mascherati, senza simbolo, ma questo per noi è un grave forma di disonestà nei confronti dei cittadini».

Durante la conferenza c’è stata anche occasione di assistere a qualche anticipazione in merito alla rosa dei candidati: saranno della partita oltre alle già citate Federica Dary e Chiara Cercaci anche Milva Magnani, attualmente vicepresidente di Interporto, società lodata dal consigliere Ciccioli per gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi tempi e con un bilancio che torna quest’anno ad essere in positivo, e l’imprenditore Luca Antonelli.