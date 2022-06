Il candidato sindaco Fiordelmondo illustra «le scelte» della fabbrica del programma | Password Magazine

JESI – Il candidato sindaco di centrosinistra Lorenzo Fiordelmondo ha illustrato ieri alla stampa i punti del programma. «Voglio che la campagna elettorale prosegua su un punto politico: il programma. Siamo una coalizione politica che si propone al governo della città non un mero accordo elettorale – sono le parole di Fiordelmondo -. Sono due le grandi questioni strategiche da mettere in campo: innanzitutto, Jesi deve tornare ad avere una centralità nel territorio: l’Amministrazione deve essere in grado di mettere le sue visioni a disposizione della media Vallesina in un’ottica di sviluppo strategico e di omogeneità complessiva. L’altra riguarda la manutenzione e la cura degli spazi che in questi anni è stata assolutamente carente».

Ecco «le scelte della fabbrica del programma».

Partecipazione e relazione: «Spetta al sindaco tessere la relazione con la città, aiutare i cittadini ad organizzare i rapporti con l’Amministrazione e con gli spazi in cui vivono».

Seconda scelta di campo riguarda il tema dell’Ambiente, con «piani strategici affinché territorio presti attenzione al consumo energetico»; su Sanità non ci sarà nessun assessore: «La legge prevede che il Sindaco ne sia il responsabile – fa sapere Fiordelmondo – organizzeremo un tavolo permanente di confronto con tutti gli attori della sanità cittadina e quando sarà necessario battere i pugni sul tavolo lo farò a qualsiasi livello, a partire dalla Regione».

Sviluppo economico: «Jesi deve mantenere il settore storico, quello metalmeccanico, riattivare leve importanti sul fronte turistico, puntare sull’Interporto». In Giunta, in caso di vittoria della coalizione di centrosinistra, ci sarà un assessore allo

Cultura: «Attraverso un Piano regolatore della cultura vogliamo offrire alla città una programmazione pluriennale che non si limiti a un singolo evento. La Fondazione Pergolesi Spontini è nata dal centrosinistra: nessuna intenzione di smantellarla. Intendiamo aprire il teatro a persone che non ne hanno mai varcato la soglia. Questa città ha tanti spazi non utilizzati, compresi quelli all’aperto, e tante energie: il Comune deve fare la regia».

Sport: «Punteremo a un Piano strategico dello sport dedicato alle politiche sportive per costruire. Si partirà non dal Giro d’Italia, ma dai campetti di quartiere per mappare spazi e raccogliere le energie, per favorire la pratica di alcune discipline per le quali l’impiantisca è insufficiente o carente. Nessuno sarà lasciato indietro».

Altro tema è quello dell'edilizia popolare convenzionata: «Nel nostro programma c'è attenzione all'edilizia popolare: ci sono troppi cantieri in stallo come le ex Carceri, la Torre Erap, l'ex filanda di via Roma. L'emergenza non finirà con la pandemia: queste situazioni vanno risolte. Intendo anche verificare gli appartamenti vuoti in città e, magari in convenzione con Erap, destinarli all'edilizia popolare».

Tempo e Notte: «Sarà istituita la figura del sindaco della Notte perché la notte è un tempo vivo che va governato e non subito, tramite l’ascolto e il coinvolgimento di chi la notte lavora, di chi la vive e di chi abita nelle zone particolarmente interessate».

Sociale: «Valorizzazione dell’Asp tramite il monitoraggio delle criticità e tramite il potenziamento del ruolo politico nella sua gestione; sarà inoltre istituita una Casa dei Diritti delle Persone Fragili e si punterà a dare maggiore sostegno alla domiciliarità per dare seguito alle esigenze del ‘Dopo di Noi’».

Il tema Nuove Generazioni prevede «sia una dimensione di formazione educativa e che di divertimento, con l’istituzione di spazi di socialità in luoghi strategici la cui gestione dovrà essere affidata ai giovani che collaboreranno con le figure educative».