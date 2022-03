Il candidato sindaco Lorenzo Fiordelmondo: «Sanità, risposte a breve termine» | Password Magazine

JESI – «Carenza di personale, pazienti in attesa nelle ambulanze perché mancano i posti: le criticità dell’ospedale ‘Carlo Urbani’ vanno risolte con serietà, in tempi congrui alle attese dei cittadini». Lo fa sapere il candidato sindaco schierato dal centrosinistra Lorenzo Fiordelmondo: «Ho recentemente posto due interrogazioni sul tema in Consiglio comunale, chiedendo anche la convocazione di una Commissione aperta ai vertici regionali. Convocata per il 17 marzo scorso è poi repentinamente saltata, con il classico rinvio a data da destinarsi. Il solo progetto dell’Ospedale di Comunità, la cui realizzazione impone una riflessione anche sul recupero dell’ex Ospedale Murri, guarda inevitabilmente a tempi lontani. La nostra città, il territorio e tutto il personale della struttura hanno necessità di risposte a breve termine e che vanno immediatamente sollecitate».