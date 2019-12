Il cavalluccio più lungo delle Marche realizzato a Santa Maria Nuova, è lungo 34,2 metri

SANTA MARIA NUOVA – Il dolce del record è quello realizzato dal fornaio Joselito Cappelletti a Santa Maria Nuova, nell’ambito delle festività natalizie. Ieri gran festa lungo corso Garibaldi, a partire dalle 17, per il Cavalluccio più lungo delle Marche, lungo più di 34 metri.

Come è noto, si tratta di un dolce invernale tipico marchigiano, realizzato con fichi secchi, uvetta, cioccolato, pane secco, canditi, noci, nocciole e altri golosi ingredienti. Le nostre nonne li preparavano in grande quantità e, proprio in questo periodo, venivano offerti come dolce anche nel periodo natalizio.

«La soddisfazione di vedere in un attimo il nostro Paese animarsi per un evento singolare frutto della sinergia fra attività produttive» fa sapere il Comune di Santa Maria Nuova. L’iniziativa è stata resa possibile infatti non solo grazie alla maestria artigianale del Panificio Cappelletti ma anche con il sostegno del Gruppo Sportivo Pattinaggio, Pro Loco, Carla Pasta Fresca, Pierre di Riccardo Pelagagge, Stefania Piante e Fiori, Atmosfere Piante e Fiori.