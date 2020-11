Il chiosco dei giardini resta aperto fino a l'8 novembre | Password Magazine

JESI – «Con umiltà ho provato a chiedere al Comune di avere una settimana in più di apertura al pubblico date le restrizioni dell’ultimo Dpcm. Ci ho provato ed ho ricevuto un pieno appoggio – afferma Matteo Montesi – lo sBARello sarà quindi aperto fino a domenica 8 novembre per colazioni, merende e aperitivi dalle 7 alle 18, sempre nel rispetto di tutte le normative anti-Covid».

La stagione «seppur breve è stata ricca di soddisfazioni a partire dall’affetto dei clienti e dalla vicinanza di dirigenti e amministratori comunali sin dal momento dell’inaugurazione. È stato, e continua ad essere ancora per qualche giorno, un viaggio strepitoso fatto insieme ai nostri clienti, che sono anche i nostri amici, e ai collaboratori. Al Comune di Jesi va un sentito grazie per le grandi opportunità dateci in un periodo così difficile, con il quale c’è stata, in questi due mesi, una fattiva ed edificante collaborazione».