Il cielo stellato di Senigallia resterà ancora, un orgoglio per tutti i cittadini

SENIGALLIA – Senza ombra di dubbio, la piazza più fotografata di questo Natale nelle Marche è stata quella di Senigallia. La straordinaria installazione di luci, simil “cielo stellato”, di Piazza Garibaldi ha colpito nel segno e, oltre ad invadere i profili social di cittadini e turisti, è finita anche sui quotidiani nazionali.

Questa “magia” non si fermerà con l’Epifania ma continuerà. Il comune di Senigallia ha infatti deciso di mantenere ancora per qualche settimana il tappeto di stelle mentre il resto delle luminarie, che addobbano il centro storico, saranno smantellate. Il sindaco Maurizio Mangialardi aveva, già dall’inizio delle festività, sottolineato più volte la riuscita dell’iniziativa esaltando la magnificenza e l’atmosfera ricreata in Piazza Garibaldi, un orgoglio per tutti i cittadini che da inizio dicembre fotografavano e condividevano immagini della loro città addobbata a festa. Si arriverà quindi fino alla fine del mese di Gennaio ma non sono da escludere ulteriori proroghe.