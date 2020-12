Il comune di Morro d'Alba è covid free | Password Magazine

MORRO D’ALBA – Il Comune di Morro d’Alba è covid free. Lo ha comunicato oggi l’Amministrazione comunale attraverso i propri canali istituzionali.

A seguito della consultazione della piattaforma digitale predisposta dalla Regione Marche per la verifica dei dati della diffusione sul territorio dei casi del Covid-19, la situazione sul Comune di Morro d’Alba risulta contare zero soggetti positivi in isolamento fino a guarigione e zero sottoposti a quarantena.

Soggetti posti in isolamento fino a guarigione (POSITIVI al COVID-19): n. 0; Soggetti sottoposti alla QUARANTENA: n. 0.

«Da oggi il Comune di Morro d’Alba risulta Covid free, libero dal contagio di Covid 19 ma si invita la cittadinanza a non abbassare la guardia e, come indica il senso civico e prescrive la normativa, indossare sempre la mascherina e detergersi le mani».