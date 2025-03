Il Dantedì a Morro d’Alba: fra danze cortesi e passeggiate infernali

Il 25 marzo è la Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri. La data è stata scelta perché gli studiosi riconoscono in questo giorno l’inizio del viaggio compiuto da Dante, nell’aldilà della Divina Commedia. Anche Morro d’Alba partecipa per il quarto anno consecutivo alla celebrazione del Sommo Poeta e della Divina Commedia, la sua opera più famosa, con una serie di eventi dedicati alle famiglie, ai giovani e a studiosi del periodo medioevale.

Nel weekend di Sabato 22 e domenica 23 marzo, presso il Museo Utensilia, bambini e genitori potranno celebrare il Dantedì al Museo Utensilia, con il laboratorio ludico-didattico “I mostri di Dante”, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Ispirato al libro di Mirko Volpi con le illustrazioni di Laura Vaioli e Giacomo Guccinelli, edito da Salani editore, il laboratorio prevede una mostra che racconta Dante e parla dei mostri che si trovano nel suo immaginario inferno e altri giochi da tavolo ispirati alla Divina Commedia, enigmi, caccia al tesoro e disegni da colorare, per un divertimento che coinvolge bambini (a partire dai tre anni) e adulti. L’Ingresso è di 4 euro a bambino, mentre sarà ridotto per adulti. Info e prenotazioni al 328 5487491 (Assessorato Cultura e Turismo). Si replica il weekend successivo sabato 29 e domenica 30 marzo.

Sempre la Domenica 23 Marzo, per gli appassionati del periodo Medioevale, e non solo, dalle ore 17.00, presso l’Auditorium Santa Teleucania, e in piazza Barcaroli, si terrà l’esibizione di danze storiche a cura dell’Associazione di rievocazione storica Armati dell’Antica Marca.

L’esibizione è l’atto conclusivo del laboratorio “Il Danzar cortese” che si è svolto nelle ultime settimane a Morro d’Alba.

Nel Medioevo l’arte coreutica inizia a codificarsi sia nelle forme più eleganti ed elaborate della danza di corte, che in quelle dei balli tradizionali e popolari. Il laboratorio è stata l’occasione per scoprire entrambi gli aspetti di quest’arte. L’esibizione si svolgerà in abito storico e sarà preceduta da un corteo che si snoderà per il Camminamento di ronda La Scarpa recentemente inaugurato. L’ingresso è libero e gli spettatori sono invitati a partecipare e a cimentarsi nella danza.

Nella serata di Domenica gli appassionati di musica metal e delle atmosfere suggestive potranno vivere l’esperienza di “The Hellish Walk- Passeggiata Infernale”. In molti sono pronti a dichiarare che se Dante fosse vissuto ai giorni nostri sarebbe stato di certo un metallaro. Che lo si creda o meno, tutti sono invitati a vivere un’esperienza unica nel suo genere. Dalle 20.00, lungo il Camminamento di ronda La Scarpa, si potranno ascoltare in filodiffusione le musiche di Signum Draconis-The Divine Comedy: Inferno. Un insolito progetto musicale che ha preso il via grazie al chitarrista di origini spagnole Oscar Grace. Il progetto vede la collaborazione con altri professionisti (Mark Boals, Ben Jackson, Chiara Manese), per complessive diciassette canzoni, prodotto da Simone Mularoni e orchestrato con la collaborazione della Bratislava Symphony Orchestra diretta da David Hernando Rico. Alla musica si alternano i passi della Divina Commedia, per un effetto unico e coinvolgente, reso ancora più suggestivo dal Camminamento di ronda la Scarpa. Nel luogo è attiva anche l’installazione di Light design ispirata proprio a Dante, anche questa riattivata per l’occasione dopo la chiusura del monumento per il restauro. L’evento sarà replicato la sera del 25 marzo. Ingresso libero.

Nel pomeriggio di Lunedì 24 marzo sarà la Biblioteca Comunale, dalle 16 alle 19, ad essere protagonista delle celebrazioni del Dantedì con i suggerimenti letterari per bambini e il laboratorio “Disegniamo e giochiamo con Dante”, con attività rivolte a bambini della scuola dell’infanzia e primaria, alcune ispirate dal libro “I mostri di Dante”, di Mirko Volpi con le illustrazioni di Laura Vaioli e Giacomo Guccinelli, edito da Salani editore. Ingresso libero.

Martedì 25 MARZO, data scelta dagli studiosi per celebrare Dante, alle ore 11, sarà possibile ascoltare Canti scelti dalla Divina Commedia, in filodiffusione lungo il Camminamento di ronda La Scarpa. Un vero e proprio “InCanto nel borgo”, dove la suggestione del luogo renderà unico l’ascolto delle parole del genio di Dante. Ingresso libero.

Fra Danze Cortesi in abito storico e passeggiate infernali su note metal, la modernità di Dante non cessa di stupire anche a distanza di secoli. Il piccolo borgo di Morro d’Alba, attraverso la bellezza e la magia del suo patrimonio storico e artistico, celebra con originalità l’amore per la cultura e la memoria del Sommo Poeta.