Il day after menù | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

La Festa più suggestiva dell’anno l’abbiamo lasciata alle spalle ed ora siamo proiettati verso la chiusura di questo anno 2020 davvero particolare e unico.

Mi associo al coro di medici, nutrizionisti e dietisti che sconsigliano di saltare i pasti e/o fare diete drastiche per cercare di porre rimedio a quanto accaduto a tavola in questi giorni e per evitare che il girovita si allarghi troppo!

Vi propongo un menù, il day after menù. E’ il menù che permette di superare l’impasse e sentirsi pronti ad affrontare la successiva ricorrenza.

La colazione non si salta mai ma sicuramente va alleggerita.

Al posto del latte&caffè è preferibile un te o una tisana o – ancora meglio – una spremuta di arancia o pompelmo. Evitate la fetta di panettone o pandoro o altri prodotti confezionati e scegliete una fetta di pane – meglio se integrale – con un velo di ricotta. Qualora la fame non fosse molta- optate per qualche mandorla o noce.

Un consiglio: abbinate sempre un kiwi a colazione perché aiuta a depurare.

Il pranzo del day after menù è a base di cereali e verdura. I cereali possibilmente integrali e a chicco conditi con olio di oliva a crudo; a seguire verdura preferibilmente amara per le sue proprietà depurative.

Un consiglio: miglio con rucola e insalata di radicchio con carciofi crudi sono una buona combinazione.

Colazione da re, pranzo da principe e cena da povero – recita così il ben noto proverbio che mi porta a consigliarVi una cena leggera a base di pesce. Ad esempio gli sgombri agli aromi oppure straccetti di pollo al cardamomo e porri al Marsala sono ottime alternative sia per chi ama il pesce che chi ama la carne. Se non avete molta fame preparate una vellutata light di cavolfiore oppure di zucca arricchendola magari con frutta secca tritata.

Un consiglio: a cena sono da evitare i formaggi e … il digiuno!

Buon Appetito e …

a ciascuno di Voi, cari lettori-cuochi

Auguro un 2021 di rinascita e pieno di soddisfazioni ☺

Per appuntamento: 347 4351576 – www.letiziasaturni.it

