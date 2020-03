Il designer Nuzzi dona mascherine al Comune di Monte Roberto

MONTE ROBERTO- Il designer jesino Matteo Nuzzi ha donato al Comune di Monte Roberto una cinquantina di mascherine chirurgiche per far fronte all’emergenza. Questo pomeriggio, presso la delegazione comunale di Pianello Vallesina, c’è stata la consegna nelle mani del sindaco Stefano Martelli

«Mia figlia che vive a Monte Roberto mi aveva chiesto di portare il mio aiuto anche qui – ha detto il designer -. Grazie ad alcuni contatti in Cina, sono riuscito a ordinare un grande quantitativo di mascherine e da alcuni giorni le sto distribuendo a sanitari, forze dell’ordine, enti pubblici».

Parole di ringraziamento da parte del sindaco Martelli: «Un gesto di vicinanza in questo momento in cui si è tutti più distanti. Non possiamo che apprezzarlo date le difficoltà del momento, sopratutto per i piccoli comuni, nel reperire mascherine e presidi di sicurezza per fronteggiare questa emergenza sanitaria».