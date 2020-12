Il figlio di Morosetti: «Mio padre amava Jesi: il suo voleva essere un dono, non un ricatto» | Password Magazine

Fontana delle leonesse, scoppia il dibattito sulla pagina social di Roberto. JESI –scoppia il dibattito sulla pagina social di Piazzalibera , il comitato cittadino nato contro lo spostamento in piazza della Repubblica. Discussione cui interviene a sorpresa anche il figlio di Cassio Morosetti,

«Purtroppo ho letto tante inesattezze su di lui e anche parecchie affermazioni offensive» è il motivo che lo spinge a scrivere.

«Ritengo che mio padre non abbia tenuto conto del fatto che una città è un organismo vivente, pulsante, che appartiene ai cittadini che la abitano. Non voleva fare alcun dispetto a nessuno. Forse, semplicemente, non ha compreso fino in fondo che i suoi ricordi di ragazzo non erano e non sono una giustificazione sufficiente.

«Un’ultima cosa: in questi mesi gli ho visto dare troppe volte del “fascista”. Mio padre dal dopoguerra in poi ha sempre votato a sinistra».

E aggiunge: «Né mio padre né io ci aspettavamo un tale dissenso da parte della cittadinanza di Jesi.