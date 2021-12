«Il freddo è arrivato, al canile servono coperte e cibo»: l'appello di Silvia Gregori | Password Magazine

JESI- «Mi rivolgo ancora una volta alla vostra generosità, per portare al canile come cosa più importante delle coperte, ma anche giochi e cibo sarebbero un gradito regalo di Natale» è questo l’appello lanciato da Silvia Gregori, consigliera comunale di Forza Italia, sempre molto attenta alle questioni dei nostri amici a 4 zampe.

«Con il freddo che sembra essere arrivato , il mio pensiero non può che andare anche agli amici a quattro zampe ospiti del canile Moie -Jesi – spiega Gregori – soprattutto per i cani più anziani il freddo è una vera sofferenza, perciò in attesa che scegliate di fare adozioni con il cuore, scegliendo un compagno/a di vita che non vi abbandonerà mai e che vi guarderà sempre con amore e come foste una vera apparizione celeste scodinzolando è necessario fare qualcosa per supportare questi animali».

La consigliera invita a fare questi piccoli gesti che sono molto importanti per migliorare le condizioni di vita degli animali e fargli sentire amore e vicinza. «Molti di loro non conosceranno mai l’amore e il calore di una famiglia per questo donargli un presente migliore credo sia una scelta di amore e umanità che può solo arricchirci».