JESI – Resta impigliato con una zampina nella rete, lo salvano i vigili del fuoco.

La Squadra del distaccamento di Jesi è intervenuta questa mattina in via Sante Ferrari per un gatto che non riusciva a liberare una zampa posteriore dalla rete di recinzione dello stadio Carotti, a circa 5 metri di altezza.

I vigili del fuoco, utilizzando la scala italiana, ha raggiunto e liberato l’animale riportandolo a terra.