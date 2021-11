Il Giro d'Italia fa tappa a Jesi | Password Magazine

JESI – Torna il Giro d’Italia a Jesi. Ne dà notizia il sindaco Massimo Bacci:

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo eccezionale risultato ed un primo pensiero all’indimenticabile Michele Scarponi che queste strade le ha percorse in lungo ed in largo.

Ora subito al lavoro per la migliore organizzazione possibile».

Nel 2014, Jesi aveva già accolto il Giro Rosa d’Italia, nel 2019 Jesi è stata tappa della Tirreno Adriatica: la carovana dei ciclisti era stata di passaggio in città già nel 2018 (foto in primo piano).

Il Giro d’Italia partirà il 6 maggio da Budapest, in Ungheria. Poi ci si trasferirà in Sicilia dove inizierà la risalita lungo la dorsale adriatica. Qui si inserisce la tappa marchigiana, in avvio della seconda settimana di gara, martedì 17 maggio, dopo la tappa di riposo. L’arrivo a Jesi suona come un omaggio al ct campione europeo del calcio con la passione del ciclismo, sport da lui praticato, Roberto Mancini, oltre che al sottosegretario Valentina Vezzali, con un passato da campionessa olimpica di scherma.